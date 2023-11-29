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Balıkesir'de Zeytinli Köprüsü Tamamen Çöktü - Son Dakika

Balıkesir'de Zeytinli Köprüsü Tamamen Çöktü

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Zeytinli Köprüsü, son yağışlara dayanamayarak tamamen çöktü. Köprü, dron kamerası ile görüntülendi.

Balıkesir\'de Zeytinli Köprüsü Tamamen Çöktü
29.11.2023 - 12:56,  Güncelleme: 13:05
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçtiğimiz günlerdeki yağışlarda kısmen hasar gören Zeytinli Köprüsü, son yağışlara dayanamayarak tamamen çöktü. Yıkılan köprü dron kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos fırtınası ve sağanak yağış derelerde taşkınlara neden olurken, daha önceki yağışlarda kısmen zarar gören Zeytinli Köprüsü sabah erken saatlerde tamamen suyun gücüne dayanamayarak yıkıldı. Daha önce bir şeridi çöken köprü son yağışlar ile artan suya dayanamayarak tamamen çöktü. Çöken köprü dron ile görüntülendi. Köprünün daha önce kapatılmış olması bir faciayı önledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Zeytinli Köprüsü Tamamen Çöktü - Son Dakika
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