Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Zeytinyağına Kekik ve Portakal Tadı

Balıkesir'de Zeytinyağına Kekik ve Portakal Tadı

3 saat önce

Balıkesir'de zeytinyağına kekik ve portakal tadıBALIKESİR - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bu güne kadar ürettiği erken hasat zeytinyağları ile 50'ye yakın ödül alan Manisalı ailesi, şimdi de kekikli, portakallı ve mandalinalı zeytinyağı imaline başladı.

Balıkesir'de zeytinyağına kekik ve portakal tadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bu güne kadar ürettiği erken hasat zeytinyağları ile 50'ye yakın ödül alan Manisalı ailesi, şimdi de kekikli, portakallı ve mandalinalı zeytinyağı imaline başladı. Dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının Edremit körfezinde üretildiğine dikkat çeken firma sahibi Gizem Manisalı, bundan böyle çeşnili zeytinyağlarında da iddialı olduklarını söyledi
Gömeç'in Karaağaç Mahallesi'nde zeytinyağı üreten Manisalı ailesi, erken hasat zeytinyağı sezonunu tamamlarken, şimdilerde Kazdağı'ndan toplanan kekikler ve yörede üretilen portakal ve mandalinaları zeytin hamuruna katarak çeşnili zeytinyağları üretmeye başladı. Sezonun sonuna gelindiğini anlatan Gizem Manisalı, çeşnili zeytinyağında da iddialı olduklarını söyledi. Gizem Manisalı, "Balıkesir'in Gömeç ilçesinde zeytinyağı üretiyoruz. Bu sene de 2018-2019 zeytin sezonunu bitirmiş bulunmaktayız. Erken hasat ve olgun hasat zeytinyağlarımızı ürettik. Şimdi de sırada Kazdağlarından topladığımız dağ kekikleri ve yine yöremizden topladığımız portakal mandalina ve bazı turunçgilleri zeytinyağı ile harmanlayarak çeşnili zeytinyağları üretmeye başladık. Erken hasat ve olgun hasat zeytinyağlarında olduğu gibi çeşnili zeytinyağlarında da iddialıyız" dedi.
Gıda Mühendisi Kazım Karabıyık ise, "2028-2019 yılında erken hasat zeytinyağlarını sıktık bitirdik. Artık sezonun sonuna geldik. Bugüne kadar yurtdışından pek çok ödül aldık. Bundan sonra da kekikli ve portakallı çeşnili yağ üretmeye başladık. Bunlarla da yurtdışı yarışmalara katılarak ödüller almayı düşünüyoruz. Zeytinyağına farklı bir lezzet ve farklı bir aroma katmak için kekikle ve portakalla birlikte sıkıyoruz. Zeytinyağının tadını daha da geliştirerek daha çok tüketiciye ulaşmayı hedefliyoruz. Çeşnili yağ üretiminde gerçek olarak portakal ve mandalina ve kekik olarak da dağ kekiği kullanıyoruz. Bunlarla da yurt dışından ödüller kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:38 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İttifakta En Çok Zorlandığım İller Denizli ve Balıkesir Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Emeklilikte Yaş Şartı Değişiyor

Çalışanlar Dikkat! Tazminatınızı Kaybedebilirsiniz FED, Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:40:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Zeytinyağına Kekik ve Portakal Tadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]