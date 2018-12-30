Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çamlık
Mahallesi'nde, Kartal
Altıner yönetimindeki 34 VJ 1994 plakalı otomobil ile S.G. idaresindeki 35 AE 5004 plakalı otomobil çarpıştı.
Kontrolden çıkan Altıner'in kullandığı otomobil, yol kenarında park halindeki 35 AL 5044 plakalı başka bir otomobile de çarptı.
Kazada, Altıner ve aynı araçta bulunan Gözde Gürbüz yaralandı.
Otomobilde sıkışan yaralılar, Ayvalık İtfaiye
Grup Amirliği ekiplerince kurtarılarak, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.