Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale
ile İzmir
'i birbirine bağlayan E-87 kara yolunda Murtaza Kara yönetimindeki 34 UK 1719 plakalı otomobil, Sefer Erden idaresindeki 16 BUD 41 plakalı otomobile, ardından karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen Sertaç Taş'ın kullandığı 10 BGF 86 plakalı otomobile çarparak ters döndü.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Recep Gülfidan, Hasan Erdem
, Abdulkadir Özcan, Denizcan Yıldız ve Ceyhan
Akgüleç yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:12 Kaynak: AA
Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı
Venezuela Sınırında Askeri Hareketlilik! 3 Amerikan Askeri Uçağı Kolombiya'ya İnişi Yaptı
Milli Güreşçi Evin Demirhan Trafik Kazasında Yaralandı
Erdoğan, Çipras'la Yaptığı Ortak Açıklamada, İzmir - İstanbul - Selanik Projesini İlk Kez Duyurdu