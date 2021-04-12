Son dakika gündem: BALIKESİR - Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika gündem: BALIKESİR - Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

12.04.2021 21:47

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobille bir motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobille bir motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İrfan Kahraman idaresindeki 10 ABE 263 plakalı motosiklet, Cemil T. yönetimindeki 34 FR 6026 plakalı otomobil ile Burak Ş'nin kullandığı 10 YL 966 plakalı otomobil Cunda Köprüsü'nde çarpıştı.

Çarpışmaların etkisiyle motosiklet kullanılmaz halen gelirken, motosiklet sürücüsü İrfan Kahraman olay yerinde yaşamını yitirdi.

Son dakika gündem: BALIKESİR - Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü
Son dakika gündem: BALIKESİR - Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü
Son dakika gündem: BALIKESİR - Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü
Son dakika gündem: BALIKESİR - Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Balıkesir, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BALIKESİR - Zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü - Son Dakika


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