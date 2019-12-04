Son Dakika Haberleri: Balıkesir'deki 20 ilçenin çağrı merkezi birbirine entegre ediliyor
Son Dakika Güncel Balıkesir'deki 20 ilçenin çağrı merkezi birbirine entegre ediliyor - Son Dakika

Balıkesir'deki 20 ilçenin çağrı merkezi birbirine entegre ediliyor

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sorunlarının kısa sürede çözülebilmesi için 20 ilçenin çağrı merkezini birbirine entegre ediyor.

Balıkesir'deki 20 ilçenin çağrı merkezi birbirine entegre ediliyor, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sorunlarının kısa sürede çözülebilmesi için 20 ilçenin çağrı merkezini birbirine entegre ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı sonrası Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Korkmaz, Bilgi İşlem Daire Başkanı İlker Şahin, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Bilgi İşlem Daire Başkanı Burhan Derici, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonu'nda 20 ilçenin halkla ilişkiler şube müdürleri ve ilgili personeliyle teknik bilgi paylaşımında bulundu.

Çalışmalar sonucunda beyaz masalar arası geri bildirimlerin yer alacağı bilgi işlem ağı kurulacak.

Vatandaşların hangi işi hangi belediyenin yaptığı konusunda doğru çağrı merkezini arayamamasından kaynaklı sorunların, kurulacak network sayesinde ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Muhittin Yücel, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 04:42 Kaynak: AA
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