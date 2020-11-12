Balıkesir'deki 65 yaş üstü vatandaşlar, saat 10.00 ila 16.00 arası sokağa çıkabilecek - Son Dakika

Balıkesir'deki 65 yaş üstü vatandaşların,10.00 ila 16.00 arası saatleri dışında sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, salgının kentteki seyrinin anlık olarak takip edildiği belirtildi.

65 yaş ve üstü vatandaşların, saat 10.00 ila 16.00 arası sokağa çıkabileceğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara ilgili madde gereğince para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."