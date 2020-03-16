Balıkesir'deki ata yadigarı lokantada sadece "et aşı" pişiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'deki ata yadigarı lokantada sadece 'et aşı' pişiriliyor - Son Dakika

Balıkesir'deki ata yadigarı lokantada sadece "et aşı" pişiriliyor

6 saat önce

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde faaliyet gösteren bir lokantada, 160 yıldır müşterilere sadece bölgeye özgü "et aşı" servis ediliyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde faaliyet gösteren bir lokantada, 160 yıldır müşterilere sadece bölgeye özgü "et aşı" servis ediliyor.

Kepsut'un çarşı merkezinde 160 yıl önce büyük dedesi tarafından kurulan lokantayı işleten Ali Koç, çiftliğinde yetiştirdiği kuzulardan et aşı pişiriyor.

Lokantasında başka yemek bulundurmayan Koç, fırında 3 saatte hazırladığı et aşının yanında soğan ve tahin tatlısı sunuyor.

Porsiyonu 17 lira olan yemeği tatmak için başka illerden ve yurt dışından gelenler oluyor.

Ali Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzuları Kepsut mezbahasında veteriner hekim kontrolünde kestirdiklerini söyledi.

Yemeği dedesinden, babasından gördüğü usulle pişirip servis ettiğini belirten Koç, "Müşterilerimiz de severek yiyor. Yemeğimiz kuzu etinden yapılıyor. Eti kemiklerinden ayırıyoruz, domates, biber ve biber salçasıyla sosluyoruz. Yemeğimiz kısık ateşte piştikten sonra fırında kızartıyoruz." dedi.

"Yemeğimiz Kepsut'a özgü bir yemek"

Koç, Balıkesir'den, Dursunbey ilçesinden hatta Almanya'dan müşterilerinin olduğunu dile getirdi.

İşlerinin en iyisi olmak için tek çeşit yemek üzerinde yoğunlaştıklarını vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Bu anlamda da Kepsut'ta tekiz. Çoğu müşterimiz bizi biliyor. Müşterimize 'Ne yersiniz?' diye sormuyoruz. Oturur oturmaz yemeğini veriyoruz. Tahin tatlımızı da yerli susamdan yapıyoruz. Bu tatlı, etten sonra tüketildiğinde yemeğin ağırlığını alıyor. Biz de o yüzden tercih ettik. Yemeğimiz Kepsut'a özgü bir yemek."

Koç, atalarının lokantanın kuruluşundan 1937'ye kadar aynı dükkanda faaliyet gösterdiğini, o yıldan itibaren de mevcut iş yerinde et aşı kültürünü yaşattıklarını sözlerine ekledi.

"Çok lezzetli"

Balıkesir'de ikamet eden müşterilerden İbrahim Bilgin, ilk kez bir arkadaşının tavsiyesiyle geldiği lokantadaki et aşını çok beğendiğini anlattı.

Tahin tatlısına da hayran kaldığını ifade eden Bilgin, "Lokanta gayet doğal, çok çeşit yemektense buradaki kaburga yemeği daha güzel oluyor. Yemeği çok lezzetli, buraya her geldiğimde yemeden gitmiyorum." diye konuştu.

Balıkesir'deki ata yadigarı lokantada sadece et aşı pişiriliyor

Balıkesir, Ali Koç, Kepsut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Konya'da 68 yaşındaki kadın koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi         
23:42
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir         
22:47
Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana         
22:22
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun         
22:20
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak         
22:06
Fatih Terim, Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi         
21:36
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı         
21:29
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor         
21:09
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı         
21:07
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı         
21:01
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
20:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 18:36:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'deki ata yadigarı lokantada sadece "et aşı" pişiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]