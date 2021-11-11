Üye Girişi
Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı

11.11.2021 16:03
Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı

BALIKESİR'in Havran ilçesinde dün uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör'ü (30) şehit ettiği iddiasıyla aranan Devrim Erdem (43), yakalanıp, gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Havran ilçesinde dün uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör'ü (30) şehit ettiği iddiasıyla aranan Devrim Erdem (43), yakalanıp, gözaltına alındı.

Bursa'dan Balıkesir'in Edremit ilçesine uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüphelilerin içinde bulunduğu 35 AAE 965 plakalı otomobil, dün saat 18.00 sıralarında Havran ilçesinde polis ekiplerince durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille Ebubekir Mahallesi'ne girdi. Şüpheliler, burada otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateşte Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör şehit oldu.

Dün polisin uygulaması sırasında şüphelilerden Osman Eke takside; Eray Aykul ve eşi Meral Aykul ise Havran'dan Edremit'e giden minibüste yakalandı.18 AYRI SUÇ KAYDI VARŞüphelilerin ifadeleri doğrultusunda pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edilen Devrim Erdem de bugün jandarma tarafından bir akaryakıt istasyonunda 38 FY 625 plakalı otomobilde yakalandı. Gözaltına alınan Erdem, sorgulanmak üzere Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Erdem'in yağma, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, yaralama gibi suçlardan 18 ayrı kaydı olduğu belirtildi.Balıkesir Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada, polis memuru Abdulkadir Güngör'ü şehit ettiği değerlendirilen şüpheli Devrim Erdem'in güvenlik güçleri tarafından saat 12.50'de Edremit ilçesinde yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.


- Balıkesir
Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı
Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı
Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı
Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı
Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı
Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı
Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı
Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı

Polis Memuru, Balıkesir, Havran, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe taraftarına Ali Koç'tan çarpıcı tepki: Yakışıyor mu? 16:53 Fenerbahçe taraftarına Ali Koç'tan çarpıcı tepki: Yakışıyor mu? Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Polisler son anda genç kadını ipten kurtardı 16:25 Polisler son anda genç kadını ipten kurtardı
Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp sulama kanalına atmışlar 16:14 Boğazını kestikten sonra ayağına taş bağlayıp sulama kanalına atmışlar Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim 16:11 Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz 15:51 İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz
Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü 15:18 Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü 15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı

Son Dakika Haberleri
16:53 Fenerbahçe taraftarına Ali Koç'tan çarpıcı tepki: Yakışıyor mu?
16:46 Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.
16:37 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı
16:31 Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım
16:25 Polisler son anda genç kadını ipten kurtardı
16:23 Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak
16:22 Dağlık Karabağ kararına tepki gösteren muhalifler, hükümet binasını bastı
16:14 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız
16:02 Hakkında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama
15:50 İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz
Ali Koç gündeme oturan seçim iddialarına son noktayı koydu: Bizim görev süremiz belli Ali Koç gündeme oturan seçim iddialarına son noktayı koydu: Bizim görev süremiz belli         
17:02
Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Son Dakika: Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı.         
16:46
Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım Son Dakika: Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil'e ikaz: Ticari ilişkilerini bırakıp sahaya dönmesi lazım         
16:31
Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak Market zamlarını bu kez çalışanlar paylaştı! Farkı gören vatandaşların keyfi kaçacak         
16:23
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Vitor Pereira'nın arkasındayız         
16:14
Hakkında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama Hakkında Atatürk ve Türk Bayrağı'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılan Orhan Pamuk'tan ilk açıklama         
16:03
2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi         
15:41
Merve Boluğur, saçlarını kestirdi Merve Boluğur, saçlarını kestirdi         
15:08
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 17:08:35. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'deki çatışmada polisi şehit eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement