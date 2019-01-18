Balıkesir'deki Cinayet

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Akçay Polis Merkezi'ne giderek dün teslim olan şüpheli Burak O'nun (29) işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Burak O, annesine cinsel istismarda bulunduğunu ve tehdit ettiğini öne sürdüğü Bilal E'yi (45) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu

Patronun Duş Almayan Çalışanının Kafasına Vurduğu Güğüm Silah Sayıldı

Dansöz Didem'i Parçalayıp Ormana Gömen Cani Baba, Suçunu İtiraf Etti

Yakın Korumanın Öldürdüğü Dayısını Görmeye Çalıntı Araçla Gelince Gözaltına Alındı