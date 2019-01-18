Balıkesir'deki Cinayet
1 saat önce
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Akçay Polis Merkezi'ne giderek dün teslim olan şüpheli Burak O'nun (29) işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Burak O, annesine cinsel istismarda bulunduğunu ve tehdit ettiğini öne sürdüğü Bilal E'yi (45) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:40 Kaynak: AA
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