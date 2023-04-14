Balıkesir'deki cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kahvehanede iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfek ile vurularak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Rojhat Kaçmaz öldürülme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Rojhat Kaçmaz ve Mahsun A, aralarında husumet bulunan A Y'nin babasına ait Cumhuriyet Mahallesi Dere Sokak'taki kahvehaneye gittiler.

Burada Kaçmaz ve Mahsun A. ile A. Y. arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine A Y, babası N Y'ye haber verdi. Kahvehaneye gelen şüpheli N Y, Rojhat Kaçmaz ve Mahsun A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine N Y, aracında bulunan pompalı tüfek ile Kaçmaz'ı sırt ve bacağından, Mahsun A'yı ise sol bacağından yaraladı. Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Rojhat Kaçmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi için Kaçmaz'ın cenazesi Bursa Tıp Kurumuna sevk edildi. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Kaçmaz, ikindi namazı sonrasında Hacı Hakkı Yercan Camiinde kılınan cenaze namazı sonrasında sevenlerinin güzyaşları ile Kadıköy Mezarlığında toprağa defnedildi.

Rojhat Kaçmaz ve Mahsun A.'nın silahla vurulma anları ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarında katil zanlısı N.Y.'nin pompalı tüfek ile Rojhat Kaçmaz'a ateş açması ve yaşanan karmaşa kayıt altına alındı.