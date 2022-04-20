Balıkesir'deki cinayetin zanlısı baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'deki cinayetin zanlısı baba ve oğlu tutuklandı

20.04.2022 20:10
Balıkesir'deki cinayetin zanlısı baba ve oğlu tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişinin baltayla öldürüldüğü kavgaya karışan baba ve oğlu tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişinin baltayla öldürüldüğü kavgaya karışan baba ve oğlu tutuklandı.

Altınoluk Mahallesi'nde çıkan kavgada, kafe işletmeciliği yapan Mustafa Ateş'in (48) balta darbesiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Kenan Y. ve oğlu Salih Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Bu arada, kavga anının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

Altınoluk Mahallesi'nde kafe ve bar işletmeciliği yapan Mustafa Ateş (48) ile aralarında alacak ve devir işlemleri nedeniyle husumet bulunan spor salonu işletmecisi Kenan Y. (53) dün liman bölgesinde karşılaşmış, taraflar arasında kavga çıkmıştı. Ateş'in, beyzbol sopasıyla Kenan Y'ye saldırdığı, bunu gören Salih Y'nin de otomobilden aldığı baltayla olaya karıştığı iddia edilmişti.

Balıkesir'deki cinayetin zanlısı baba ve oğlu tutuklandı
Balıkesir'deki cinayetin zanlısı baba ve oğlu tutuklandı

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Mustafa Ateş, Balıkesir, Edremit, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'deki cinayetin zanlısı baba ve oğlu tutuklandı - Son Dakika


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