Balıkesir'deki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler başladı - Son Dakika
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Balıkesir'deki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler başladı

05.04.2022 15:40
Balıkesir'deki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda eğitimler başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin çocuklara trafik kurallarını erken yaşta benimsetmek ve daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla inşa ettiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar direksiyon başına geçti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin çocuklara trafik kurallarını erken yaşta benimsetmek ve daha bilinçli bir toplum oluşturmak amacıyla inşa ettiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar direksiyon başına geçti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verilmeye başladı.

Eğitim parkı, Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi'nde 10 bin 36 metrekare alanda bulunuyor. Havaların da ısınmasıyla öğrenciler, zabıta, polis ve itfaiye erleri tarafından geleneksel spor branşlarında eğitim, bisiklet kullanımı, yangın söndürme ve akülü araçlarla eğitime alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği programa göre tüm öğrenciler sırayla eğitimlere katılacak.

Çocukların akülü araçlar kullanarak hem eğlenip hem de öğrenmesi hedeflenen parkta afet acil durum binası, itfaiye binası, hastane, okul, market, kafeterya, ücretli otoban girişi, trafik işaretleri, tren ve otobüs maketlerinin yer aldığı minyatür bir şehir inşa edildi. Gelecekteki trafik sorunlarının erkenden azaltılmasının hedeflendiği projede ayrıca eğitim amaçlı amfi, bisiklet ve yaya yolu ile çocuk oyun alanı da yer alıyor.

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Balıkesir, İtfaiye, Zabıta, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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