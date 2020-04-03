Balıkesir'deki darbe girişimi davasında 2 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili eski üst düzey komutan ve emniyet mensubunun yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık eski Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk ve eski Balıkesir Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Tamer Akkoyun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz 3 sanık ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısının "anayasal düzeni ortadan kaldırmak" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği Çelenk, savunmasında, hakkında somut delil bulunmadığını, örgüt üyesi olmadığını ve 15 Temmuz gecesi hiçbir şey yapmadığını savunarak, tahliyesini ve beraatini talep etti.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Akkoyun ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, eksik evrakın tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.