Balıkesir'deki DEAŞ operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'deki DEAŞ operasyonunda 11 tutuklama - Son Dakika

Balıkesir'deki DEAŞ operasyonunda 11 tutuklama

6 saat önce

Balıkesir'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'deki DEAŞ operasyonunda 11 tutuklama, System.String[]

Balıkesir'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ soruşturması kapsamında TEM şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Irak'ın Al Anbar kentinde örgüt içinde çeşitli kademe ve pozisyonlarda görev yaptığı tespit edilen 11 şüpheli operasyonla yakalandı. Yılbaşı öncesi gözaltına şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 11 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Yılbaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:54 Kaynak: İHA
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