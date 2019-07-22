Son Dakika Haberleri: Balıkesir'deki dolandırıcılık operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Balıkesir'deki dolandırıcılık operasyonu

27 dakika önce

Balıkesir'de, düzenledikleri iş göremezlik raporlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Balıkesir'deki dolandırıcılık operasyonu, System.String[]
Balıkesir'de, düzenledikleri iş göremezlik raporlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Sigortalı kişilere iş göremez raporu düzenledikleri, tavan limitle 56 sigortalı adına 119 kez iş göremez ödeneği alınmasını sağladıkları tespit edilen ve Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 2 gün önce gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim E. ile Özgür A. tutuklandı, Ali İ. Y. ve Osman Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari Devrim A'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 5 kişinin, sigortalı kişilere iş göremez raporu düzenledikleri ve tavan limitle 56 sigortalı adına 119 kez iş göremez ödeneği alınmasını sağladıklarını tespit etmiş, çalışmalarda SGK çalışanı Özgür A'nın iş göremezlik ödeme şifresiyle kişilerin banka veya PTT hesaplarına ödeme çıkarılarak, kurumun 353 bin 27 lira 38 kuruş zarara uğratıldığı belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında Edremit ilçesi, İzmir ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde belirlenen adreslere 20 Temmuz'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda İbrahim E, Özgür A, Ali İ. Y. ve Osman Ç. gözaltına alınmıştı.
Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'de Benteke harekatı! 'Bugs Bunny' operasyonuyla yakalandılar! Karı-koca yasa dışı bahisten servet yapmış İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu! Balıkesir'de feci olay! 2 yaşındaki çocuk kaynayan salça kazanına düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 22:42:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'deki dolandırıcılık operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]