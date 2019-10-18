Balıkesir'deki ev yangınında 2 yaşındaki çocuğun ölmesi

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşamını yitiren 2 yaşındaki Yasin Yaşar Gümüş'ün cenazesi toprağa verildi.

Balıkesir Devlet Hastanesi morgundan alınan Gümüş'ün cenazesi Merkez Karesi ilçesi Ziyaretli Mahallesi'ndeki dedesinin evine getirildi.

Baba Mustafa Gümüş, dede Yaşar Gümüş ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Daha sonra köy mezarlığına yakın bir noktada kılınan cenaze namazının ardından 2 yaşındaki Yasin Yaşar Gümüş, köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve vatandaşlar da katıldı.

"Çocuğun üstüne kapıyı kilitleyerek evden kaçmış"

Daha sonra gazetecilere konuşan baba Mustafa Gümüş, kendisinin taş ocağında çalıştığını ve akşam işe gitmek için evden ayrıldığını söyledi.

Gümüş, polislerin kendisini arayarak evinde yangın çıktığını ve çocuğunun hastanede olduğunu bildirdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Canım acıyor. Evde çocuğum yalnızmış, eşim evde yokmuş. Yalnız olduğu için itfaiye eve girdiğinde çocuğumun cansız bedenini buluyor. Ondan dolayı benim de fazla bilgim yok. Eşimin nerede olduğunu bilmiyorum, nerede olduğunu bilseler dahi bana söylemiyorlar. Söyleseler gereken adli makamlara müracaatımı yapacağım, kaçarı yok. Ben burada nasıl acı çekiyorsam eninde sonunda o da onun acısını çekecek. Ben nasıl evladımı kendi elimle toprağa verdiysem, ona evladımın acısını kat kat çektireceğim. Cezaevinde ömür boyu sürünsün, ben buradan gereken mercilere söylüyorum. Eşim çocuğun üstüne kapıyı kilitleyerek evden kaçmış. Çocuk yangın çıkınca evden çıkamıyor. Oğlum evden çıkamayınca dumandan boğularak can vermiş."

"2 yaşındaki yavrumdan ne istedin"

Dede Yaşar Gümüş de gece 10.30 civarında telefonla kendisine haber verildiğini ifade etti.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin geldiğini dile getiren Gümüş, "Yangın çıkınca polis, itfaiye ekipleri annesini arıyorlar. Annesini bulamıyorlar. Annesi çocuğu üstünden kapıyı kilitleyerek gitmiş. Yavrum hastanede vefat etmiş. Ne istedin yavrumdan. Ne istedin 2 yaşındaki yavrumdan. Kendin nereye gideceksen git. Ne istedin yavrumdan. Cenabı Allah da senide yaksın." diye konuştu.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ise belediye olarak baba Mustafa Gümüş'ün her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Olay adli makamlara intikal etti. Allah kimseyi evlat acısı ile sınamasın." dedi.

Öte yandan dün evden kaçtığı öğrenilen anne Sümeyye Gümüş ise polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gümüş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün akşam saat 10.00 sularında Toygar Mahallesi Murat Sokak'ta Mustafa Gümüş'e ait evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıkmış, yangında evde hareketsiz yatan 2 yaşındaki Yasin Yaşar, Gümüş Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Gümüş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.