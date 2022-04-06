Balıkesir'deki Fatma Sultan Türbesi restore ediliyor - Son Dakika

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Halalca ve Ovaköy kırsal mahalleleri arasında bulunan Fatma Sultan Türbesi, Büyükşehir Belediyesince restore ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi yapılar ile tescilli çeşmelerin restorasyonundan sokak sağlıklaştırma çalışmalarına birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, yıllardır bakımsız durumdaki Fatma Sultan Türbesi'nde restorasyona başladı.

Bazı kaynaklara göre Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed'in ablası Fatma Sultan ile kızı Sitti Hatun'un, kimi kaynaklara göre ise Zağnos Paşa'nın ilk eşinin ve Fatih Sultan Mehmed'in halasının kabirlerinin bulunduğu belirtilen türbedeki çalışmaların ekim ayında tamamlanması planlanıyor.

Türbenin restorasyonunun yanı sıra alana ziyaretçiler için mescit, abdesthane ve tuvalet inşa edilecek.