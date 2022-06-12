Kazada ölen kişinin ise Meryem Cebel olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dursunbey- Kepsut karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 2'sinin hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazada ölü sayısı 8'e yükseldi" denildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkesir'deki feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.