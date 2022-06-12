Balıkesir'deki feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
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Balıkesir'deki feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi

12.06.2022 00:58
Balıkesir'deki feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Dursunbey- Kepsut karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 2'sinin hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazada ölü sayısı 8'e yükseldi" denildi.

Kazada ölen kişinin ise Meryem Cebel olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'deki feci kazada ölü sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

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