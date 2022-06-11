Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu: "Kınaya giderken kaza yaptılar" - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu: "Kınaya giderken kaza yaptılar"

11.06.2022 16:08
Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu: "Kınaya giderken kaza yaptılar"

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili konuşan Kızılöz Mahallesi Muhtarı Halil Akçan, minibüsün kınaya giderken biri kaza yaptığı belirterek, "Düğün için ben getirdim. Onlar minibüsle dönmek istedi" dedi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili konuşan Kızılöz Mahallesi Muhtarı Halil Akçan, minibüsün kınaya giderken biri kaza yaptığı belirterek, "Düğün için ben getirdim. Onlar minibüsle dönmek istedi" dedi.

Dursunbey-Kepsut Karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonunun çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 1'inin daha hastanede hayatını kaybetmesiyle kazada ölü sayısı 7'e yükseldi. 11 yaralının da kaldırıldıkları hastanelerde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yaşanan feci kazanın ardından hayatını kaybedenleri düğün için kendisinin getirdiğini söyleyen Kızılöz Mahallesi Muhtarı Halil Akçan, "Düğün cemiyetinin olduğu yere getirdim. Geldikten sonra 'Biz minibüsle gideceğiz' dediler. Ben de çarşıya gittim. Yarım saat geçmeden bu haber geldi. Ben kendi köylülerimle görüştüm. Balıkesir'de kına cemiyeti vardı. Oraya gidiyorlardı. Herkes birbirine yakındı. Hepsi aynı aileden değillerdi. Hepsi aynı mahalleden, Kızılöz Mahallesi. Damat aynı arabada mıydı bilmiyorum. Onu hiç görmedim. İki minibüs kınaya giderken biri kaza yapıyor. Kazada annemin kardeşinin gelini de vardı. O da hayatını kaybetti" dedi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Vali Şıldak: 'Kazada 7 vatandaşımız vefat etti, 11 vatandaşımız yaralı' Vali Şıldak: 'Kazada 7 vatandaşımız vefat etti, 11 vatandaşımız yaralı' Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar Balıkesir'e düğüne giderken kaza yaptılar
Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu: 'Kınaya giderken kaza yaptılar' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:46 Lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılması tepki çekmişti! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
15:44 DSİ'ye ait sulama kanalına düşen çocukların cansız bedenine ulaşıldı
15:41 Rıdvan Yılmaz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer oldu! Beşiktaş 6.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 payla anlaşma sağladı
15:36 Kurt ve horozun mücadelesi çok sayıda izlenme ve yorum aldı
15:27 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'nın babası yaşamını yitirdi.
15:22 Son seçim anketi yayınlandı! İYİ Parti'nin oy oranındaki yükseliş dikkat çekti
15:15 Denize giren vatandaşları tedirgin eden görüntüler! Vücutlarında siyah lekeler oluştu
14:50 Şenol Güneş, Fransa'da Saint Etienne'nin başına geçmeye hazırlanıyor
14:39 Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 16:12:38. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu: "Kınaya giderken kaza yaptılar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement