Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu

BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7'e yükselirken, 11 yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili Kızılöz mahalle muhtarı Halil Akçan; "düğün için ben getirdim. Onlar minibüsle dönmek istedi" dedi.

Dursunbey- Kepsut karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 1'inin daha hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazada ölü sayısı 7'e yükseldi. 11 yaralının kaldırıldıkları hastanelerde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yaşanan feci kazanın ardından hayatını kaybedenleri düğün için kendisinin getirdiğini söyleyen Kızılöz mahalle muhtarı Halil Akçan, "düğün cemiyetinin olduğu yere getirdim. Geldikten sonra biz minibüsle gideceğiz dediler. Bende çarşıya gittim. Yarım saat geçmeden bu haber geldi. Ben kendi köylülerimle görüştüm. Balıkesir'de kına cemiyeti vardı. Oraya gidiyorlardı. Herkes birbirine yakındı. Hepsi aynı aileden değillerdi. Hepsi aynı mahalleden Kızılöz mahallesi. Damat aynı arabada mıydı bilmiyorum. Onu hiç görmedim. İki minibüs kınaya giderken biri kaza yapıyor. Kazada annemin kardeşinin gelini de vardı. Oda hayatını kaybetti" dedi.