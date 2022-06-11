Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu - Son Dakika
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Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu

11.06.2022 16:45

Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7'e yükselirken, 11 yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu

BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7'e yükselirken, 11 yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili Kızılöz mahalle muhtarı Halil Akçan; "düğün için ben getirdim. Onlar minibüsle dönmek istedi" dedi.

Dursunbey- Kepsut karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 1'inin daha hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazada ölü sayısı 7'e yükseldi. 11 yaralının kaldırıldıkları hastanelerde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Yaşanan feci kazanın ardından hayatını kaybedenleri düğün için kendisinin getirdiğini söyleyen Kızılöz mahalle muhtarı Halil Akçan, "düğün cemiyetinin olduğu yere getirdim. Geldikten sonra biz minibüsle gideceğiz dediler. Bende çarşıya gittim. Yarım saat geçmeden bu haber geldi. Ben kendi köylülerimle görüştüm. Balıkesir'de kına cemiyeti vardı. Oraya gidiyorlardı. Herkes birbirine yakındı. Hepsi aynı aileden değillerdi. Hepsi aynı mahalleden Kızılöz mahallesi. Damat aynı arabada mıydı bilmiyorum. Onu hiç görmedim. İki minibüs kınaya giderken biri kaza yapıyor. Kazada annemin kardeşinin gelini de vardı. Oda hayatını kaybetti" dedi.

Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu
Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu
Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu
Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu

YORUMLAR
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Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu: 'Kınaya giderken kaza yaptılar' Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu: 'Kınaya giderken kaza yaptılar' Dursunbey'de kazada ölenleri isimleri belli oldu Dursunbey'de kazada ölenleri isimleri belli oldu
Kaynak: İHA

Dursunbey, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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