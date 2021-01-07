Son dakika haberi... BALIKESİR - Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberi... BALIKESİR - Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama

07.01.2021 20:57

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözaltına alınan 9 göçmen kaçakçısından 4'ü tutuklandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gözaltına alınan 9 göçmen kaçakçısından 4'ü tutuklandı.

Dün, polis ekiplerince ormanlık alanda yakalanan 9 göçmen kaçakçısının emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.S, T.E, E.C ve İ.A çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Cunda Adası'nda görevli bekçi ekipleri dün, M.E.S. idaresindeki panelvana 'dur' ihtarında bulunmuş, kaçan araç ormanlık alanda bulunmuştu. Bölgede yapılan aramada aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 28 Kongo uyruklu düzensiz göçmen ile organizatör olduğu tespit edilen 9 şüpheli yakalanmıştı.

Son dakika haberi... BALIKESİR - Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama
Son dakika haberi... BALIKESİR - Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama
Son dakika haberi... BALIKESİR - Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama
Son dakika haberi... BALIKESİR - Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama

Balıkesir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BALIKESİR - Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı ABD'de Kongre baskınının ardından Beyaz Saray'daki istifa sayısı 5'e yükseldi Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi Son Dakika: Bakan Koca ile BioNTech kurucusu Uğur Şahin arasında koronavirüs aşısı görüşmesi Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, dünyanın en zengini oldu 4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı
Son Dakika: Trump'ın kabinesinden ilk istifa! Ulaştırma Bakanı Elaine Chao görevini bıraktı Son Dakika: Trump'ın kabinesinden ilk istifa! Ulaştırma Bakanı Elaine Chao görevini bıraktı         
21:54
F.Bahçeli kaleci Altay: Galibiyeti kaybettiğim kuzenime yolluyorum F.Bahçeli kaleci Altay: Galibiyeti kaybettiğim kuzenime yolluyorum         
21:27
Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti         
20:57
Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! Denizin dibinde yüzlerce ay denizanası görüntüledi Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! Denizin dibinde yüzlerce ay denizanası görüntüledi         
20:35
ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı         
20:05
ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a büyük şok! Cumhuriyetçi ve Demokratlar azil talebinde birleşti ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a büyük şok! Cumhuriyetçi ve Demokratlar azil talebinde birleşti         
19:58
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak         
17:12
Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı         
16:42
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 22:02:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... BALIKESİR - Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei