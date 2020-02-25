Balıkesir'deki "joker" operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'deki 'joker' operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'deki "joker" operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Balıkesir'de, ehliyet alamayan kişilerin yerine sınava girerek kazanmalarını sağladıkları ve buna aracı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Balıkesir'deki

Balıkesir'de, ehliyet alamayan kişilerin yerine sınava girerek kazanmalarını sağladıkları ve buna aracı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan zanlıların işlemleri tamamlandı.


Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma


Balıkesir'de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 ay süren teknik takip sonucu, kentteki bir sürücü kursunda çeşitli nedenlerle ehliyet alamayan kişilerin yerine sınavlara "joker" olarak adlandırılan şüphelilerin sokularak usulsüz ehliyet alındığı tespit edilmişti.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kurs çalışanları, usulsüz ehliyet alanlar ve onların yerine sınava girenlere yönelik 18 Şubat'ta gerçekleştirilen operasyonda 22 zanlı gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında bir kişi daha yakalanmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda iki tüfek ile sahte sınav giriş belgeleri ele geçirilmişti.

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:16 Kaynak: AA
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