Balıkesir'deki kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunluluğu - Son Dakika

Balıkesir'de İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Hasan Şıldak başkanlığında toplandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede salgının yayılmaması adına bir dizi önlemlerin ele alındığı toplantıda, il genelindeki tüm kamu kurumlarına girişlerde HES kodu sorgulaması yapılmasına, uygulamaya ise 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçilmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca, sorgulamada Kovid-19 tanılı ve ya temaslı kişilerin tespiti halinde kurumlara girişine izin verilmeyerek sağlık kuruluşları ve kolluk birimlerine bildirilmesi, bu kişilerin kentte izolasyon ihlali yapanların tutulduğu Hasan Basri Çantay Yüksek Öğrenim Yurdu'na sevk edilmeleri kararlaştırıldı.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması da karara bağlandı.