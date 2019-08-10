Son Dakika Haberleri: Balıkesir'deki kazada 5 kişi yaralandı
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Balıkesir'deki kazada 5 kişi yaralandı

1 saat önce

Balıkesir'de Çağıs Kampüsü mevkiinde bir aracın viyadüğe çarpası sonucunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'deki kazada 5 kişi yaralandı, System.String[]
Balıkesir'de Çağıs Kampüsü mevkiinde bir aracın viyadüğe çarpası sonucunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre H.İ yönetimindeki 16 JUH 58 plakalı otomobil Çağıs Kampüs mevkiinde nedeni bilinmeyen bir sebeple viyadükte bariyere çarparak yoldan çıktı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Tek taraflı meydana gelen kazada yaralananlar Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez Gurup Amirliği ekiplerinin yardımlarıyla çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildi.
(İHA)
Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:20 Kaynak: İHA
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