Balıkesir'deki kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti! Olayla ilgili muhtar konuştu: Minibüsle gitmek istediler - Son Dakika
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Balıkesir'deki kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti! Olayla ilgili muhtar konuştu: Minibüsle gitmek istediler

11.06.2022 17:16

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yolcu minibüsü ile süt tankerinin çarpıştı. Kazada 7 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Korkunç kazayla ilgili konuşan Kızılöz Mahallesi Muhtarı Halil Akçan, hayatını kaybedenleri düğün için kendisinin getirdiğini belirterek, "Düğün cemiyetinin olduğu yere getirdim. Geldikten sonra 'Biz minibüsle gideceğiz' dediler. Ben de çarşıya gittim. Yarım saat geçmeden bu haber geldi." ifadesine yer verdi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, yolcu minibüsü ile aynı anda kavşaktan geçen süt tankeri çapıştı. Dursunbey- Kepsut Karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonunun çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 1'inin daha hastanede hayatını kaybetmesiyle kazada ölü sayısı 7'e yükseldi. 11 yaralının da kaldırıldıkları hastanelerde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettiği öğrenildi.

Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu: Düğün cemiyetinin olduğu yere ben getirdim, geldikten sonra minibüsle gitmek istediler

KAHREDEN DETAYI MUHTAR PAYLAŞTI

Yaşanan feci kazanın ardından hayatını kaybedenleri düğün için kendisinin getirdiğini söyleyen Kızılöz Mahallesi Muhtarı Halil Akçan, "Düğün cemiyetinin olduğu yere getirdim. Geldikten sonra 'Biz minibüsle gideceğiz' dediler. Ben de çarşıya gittim. Yarım saat geçmeden bu haber geldi. Ben kendi köylülerimle görüştüm. Balıkesir'de kına cemiyeti vardı. Oraya gidiyorlardı. Herkes birbirine yakındı. Hepsi aynı aileden değillerdi. Hepsi aynı mahalleden, Kızılöz Mahallesi. Damat aynı arabada mıydı bilmiyorum. Onu hiç görmedim. İki minibüs kınaya giderken biri kaza yapıyor. Kazada annemin kardeşinin gelini de vardı. O da hayatını kaybetti" dedi

Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu: Düğün cemiyetinin olduğu yere ben getirdim, geldikten sonra minibüsle gitmek istediler

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan feci kazada hayatı kaybeden 7 vatandaşın isimleri belli oldu. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan hayatını kaybedenlerin isimlerini yayımlayarak, baş sağlığı diledi. Kazada hayatın kaybeden 7 kişinin isimleri şöyle: Ayşe Karaca (59), Aysel Turhan (46), Emine Turhan (67), Ayşe Atik (49), Süleyman Altıyurt (38), Hatice Karakurt (49) ve Ramazan Konak (52).

Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu: Düğün cemiyetinin olduğu yere ben getirdim, geldikten sonra minibüsle gitmek istediler
Balıkesir'deki feci kazayla ilgili muhtar konuştu: Düğün cemiyetinin olduğu yere ben getirdim, geldikten sonra minibüsle gitmek istediler
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Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'deki kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti! Olayla ilgili muhtar konuştu: Minibüsle gitmek istediler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'deki kazada 7 kişi hayatını kaybetmişti! Olayla ilgili muhtar konuştu: Minibüsle gitmek istediler - Son Dakika
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