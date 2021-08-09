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Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Bilge, ablası gibi doktor olmak istiyormuş - Son Dakika

Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Bilge, ablası gibi doktor olmak istiyormuş

09.08.2021 09:57

Balıkesir'de dün meydana gelen korkunç kazada 15 kişi hayatını kaybetti. Yakınlarının öldüğü haberlerini alan aileler resmen yıkıldı. Yaşamını yitirenler arasında 24 yaşındaki tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker'in de olduğu öğrenildi. Bu yıl mezun olacak olan Toker'in ablası gibi doktor olmak istediği belirtildi.

Dün, Balıkesir- Edremit istikametinde giden yolcu otobüsü yoldan çıkarak takla attı. Korkunç kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden tüm vatandaşların aileleri duydukları haberlerle yıkılırken her biri farklı bir hayat hikayesi barındıran derin acılar da beraberinde geldi.

HERKES TARAFINDAN ÇOK SEVİLİYORDU

Balıkesir çevreyolunda meydana gelen otobüs kazasında vefat edenlerden biri de henüz 24 yaşında olan Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker oldu.

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Sabah'ın haberine göre, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan 24 yaşındaki Bilge Toker, bu yıl mezun olup, gelecek sene de doktor olarak atanabilmenin hayalini kuruyordu. Ayvalık'ta uzun yıllar İlçe Tarım Müdürü olarak görev yapan ve ilçe halkının çok sevdiği Hüseyin Toker'in iki kızından küçüğü olan Bilge Toker'in elim kazada hayatını kaybetmesi ilçeyi derin bir üzüntüye boğdu. Bilge Toker, cana yakınlığı ve yardımseverliğiyle gönüllerde taht kurmuştu.

Balıkesir'deki kazada ölen 24 yaşındaki Bilge, ablası gibi doktor olmak istiyormuş

FOTOĞRAFLARI ABLASIYLA KARIŞTIRILIYOR

Diğer yandan Bilge Toker'in vefatı ve taziye için paylaşılan bazı fotoğrafların yanlış olduğu bilgisi aktarıldı. Fotoğraflardaki ismin Bilge Toker'in ablasına ait olduğu belirtildi.

Balıkesir'deki kazada ölen 24 yaşındaki Bilge, ablası gibi doktor olmak istiyormuş
Bilge Toker'in ablası Dr. İlke Toker

ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Düzce Üniversitesi'nden Bilge Toker için bir taziye mesajı yayınlandı. Mesajda "Tıp Fakültesi intern öğrencimiz Bilge Toker'i kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" denildi.

Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Bilge, ablası gibi doktor olmak istiyormuş


Tıp Fakültesi, Balıkesir, Hisarcık, Edremit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'deki kazada hayatını kaybeden 24 yaşındaki Bilge, ablası gibi doktor olmak istiyormuş - Son Dakika


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