BALIKESİR'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

BALIKESİR'de önceki gün aynı aileden 2'si bebek 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölen anne, anneanne ve 2 bebek Adapazarı'nda toprağa verildi. Baba Bedri Kebiç'in cenazesi ise Ordu'da defnedilecek

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir-Manisa il sınırında meydana gelen kazada Bedri Kebiç idaresindeki 54 ZP 870 plakalı otomobil ile Salih A.(25) idaresindeki 35 POL 36 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 54 ZP 870 plakalı otomobilde bulunan sürücü Bedri Kebiç(35), eşi Beyhan Kebiç(28), çocukları Bedirhan Kebiç(1) ve Berat Ömer Kebiç(2) ile kayınvalidesi Seyhan Akkuş(47) hayatını kaybetti. Yaralanan Bedri Kebiç'in kayınbiraderi Kazım Akkuş(32) ve diğer otomobilin sürücüsü Salih A. ise hastaneye kaldırıldı.

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kaza sonrasında Soma Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan cenazeler, ailelerine teslim edildi. Baba Bedri Kebiç'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'ya götürülürken, eşi Beyhan Kebiç, çocukları Bedirhan ve Berat Ömer, kayınvalidesi Seyhan Akkuş'un cenazeleri Adapazarı'na getirildi. 2'si bebek 4 kişinin cenazesi, Adapazarı Maltepe Mahallesi'nde bulunan Hacı Rıfat Kurt Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Adapazarı Emir Sultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Kazım Akkuş da taburcu olmasının ardından cenazeye katıldı. Ablası, annesi ve yeğenlerini toprağa veren Kazım Akkuş, "Allah bir daha göstermesin. Sıkıntılı atlattık. Ne kimseye göstersin, ne de yaşatsın. Allah mekanlarını cennet eylesin" dedi.