Balıkesir'deki kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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Balıkesir'deki kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi

11.06.2022 14:25
Balıkesir'deki kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7'e yükseldi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 7'e yükseldi. 11 yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Dursunbey- Kepsut karayolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkiinde 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 1'inin daha hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazada ölü sayısı 8'e yükseldi. 11 yaralının kaldırıldıkları hastanelerde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olay yerine gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Vatandaşların acısını paylaşıyoruz. Şu anda vefat eden vatandaşlarımız gerekli işlemler için Dursunbey'e naklediyoruz. Yaralılarımızı da il merkezinde bulunan 4 ayrı hastanemize gönderdik. Kaza Kepsut Dursunbey karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Jandarmalarımız, sağlık birimleri, AFAD birimleri itfaiyemiz ve bütün kurumlarımızla şu anda kaza mahallinde çalışmaları yürütüyoruz. Devletimizin bütün kurumları ile ailelerimizin yanındayız. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'deki kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi
Balıkesir'deki kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi
Balıkesir'deki kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi
Balıkesir'deki kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'deki kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'deki kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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