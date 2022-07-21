Balıkesir'deki korkutan depremin ardından Naci Görür'den uyarı: Kırılmayan fayda risk var

Balıkesir'in Gönen ilçesinde saat 18.44'te meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve birçok kentten hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar kendisini dışarı attı. Depremin gerçekleştiği Balıkesir ve çevre illerde yıkım olmaması ise yüzleri güldürdü.

Prof. Dr. Naci Görür ise dün Düzce'de meydana gelen 4.2 ve bugün Balıkesir'de meydana gelen 4.6'lık depremler hakkında açıklamada bulundu.

"KIRILMAYAN FAY HATTINDA RİSK VAR"

Görür, "İkinci bir deprem de Sarıçökek- Kaynaşlı, Düzce'de. 4,3 büyüklükte ve KAF üzerinde. Deprem üreten fay kesimi 1999'da Bolu Dağı Tüneline kadar kırılmıştı. Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

İşte Görür'ün paylaştığı harita: