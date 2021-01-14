Balıkesir'deki kumar oynayan 21 kişiye 100 bin 905 lira para cezası - Son Dakika

Balıkesir'deki kumar oynayan 21 kişiye 100 bin 905 lira para cezası

14.01.2021 22:05
Balıkesir'deki kumar oynayan 21 kişiye 100 bin 905 lira para cezası, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, kumar oynayan 21 kişiye 100 bin 905 lira para cezası verildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, kumar oynayan 21 kişiye 100 bin 905 lira para cezası verildi.

Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Yağcıbedir Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 farklı odada kumar masası kurulduğu, evdekilerin kapıyı açmadan önce oyun malzemelerini ve kumar oynadıkları masayı sakladıkları tespit edildi.

Adreste yapılan aramada, 26 okey taşı, 4 takım iskambil kağıdı, 95 tavla pulu, 1 zar, yatağın altına saklanmış yuvarlak masa ele geçirildi.

Evdeki 21 kişinin üst aramasında 21 bin 240 lira, 1020 dolar, 645 avro ve yaklaşık 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Kumar oynanması için yer sağladığı belirlenen 2 kişi ile polislere direnen 1 kişi gözaltına alındı.

Üzerinden kenevir tohumu çıkan ve gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İkametteki 21 kişi hakkında kumar oynamaktan 28 bin 56 lira, sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 72 bin 849 lira idari para cezası uygulandı.

Para Cezası, Balıkesir, Sındırgı, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'deki kumar oynayan 21 kişiye 100 bin 905 lira para cezası - Son Dakika


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