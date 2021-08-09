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Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış - Son Dakika

Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış

09.08.2021 10:14

15 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Otobüste 29 yolcu bulunuyordu ve 3 de görevli personel bulunuyordu; ikisi şoför, biri muavin pozisyonunda. Bütün vatandaşlarımız ciddi şekilde yaralandılar. 15'ini de kaybettik. Bir vatandaşımız çok küçük bir yaralanmayla, çok küçük bir hasarla bu kazayı atlattı. Nasıl olduğunu sormak gerekirse emniyet kemerini bağlamıştı" ifadelerini kullandı.

Balıkesir- Edremit istikametine doğru seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, kazada 17 kişi ise yaralandı.

ARKADAŞININ YERİNE DİREKSİYON BAŞINA GEÇMİŞ

Kazada otobüs sürücüleri Kerem Kader Başol ile Cengiz Umut da yaşamlarını yitirdi. Otobüs sürücüsü Kerem Kader Başol'un rahatsızlanan mesai arkadaşı Onur Güneş'in yerine direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı.

Balıkesir'deki otobüs kazasında emniyet kemerini takan yolcuya hiçbir şey olmadı

40 METRE FREN İZİ

Kaza yerinde yapılan ilk incelemede yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, yaklaşık 40 metrelik fren izi olduğu tespit edildi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından yolcu otobüsü vinç ile kaldırılacak. Yolcuların etrafa saçılan eşyaları da ekipler tarafından toplanıyor.

Balıkesir'deki otobüs kazasında emniyet kemerini takan yolcuya hiçbir şey olmadı

EMNİYET KEMERİNİN ÖNEMİ

Katliam gibi kazada yolculardan biri kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Bu yolcu ile konuştuğunu ifade eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Otobüste 29 yolcu bulunuyordu ve 3 de görevli personel bulunuyordu; ikisi şoför, biri muavin pozisyonunda. Bütün vatandaşlarımız ciddi şekilde yaralandılar. 15'ini de kaybettik. Bir vatandaşımız çok küçük bir yaralanmayla, çok küçük bir hasarla bu kazayı atlattı. Nasıl olduğunu sormak gerekirse emniyet kemerini bağlamıştı. Otobüsün ortalarında oturuyordu hanımefendi ve açıkça bunu ifade etti 'Ben uyandığımda kemerimi çözdüm, oturduğum yerden kalktım, baktığımda herkes otobüsün dışına fırlamıştı, yerlerde bulunuyorlardı.' diye bir ifadesi olmuştu hastanede sabah saatlerinde görüştüğümüzde. Netice itibarıyla her olay tabii çıkarımlar yapılması gereken ve tedbir alınması gereken boyutlarıyla tarafımızdan benimseniyor, inceleniyor" dedi.

Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış

Hasan Şıldak, Onur Güneş, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış - Son Dakika


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