BALIKESİR'DEKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN 2 KİŞİ EDREMİT VE BURHANİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

BALIKESİR'DEKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN 2 KİŞİ EDREMİT VE BURHANİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

BALIKESİR'de meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren 15 kişiden Akın Duru (45) Edremit, Nurten Eruçar (57) ise Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

BALIKESİR'de meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren 15 kişiden Akın Duru (45) Edremit, Nurten Eruçar (57) ise Burhaniye ilçesinde toprağa verildi. Balıkesir-Edremit karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında dün otobüsün tarlaya devrilmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Kazada ölenlerden Akın Duru'nun cenazesi, ailesi tarafından Edremit Devlet Hastanesi'nin morgundan alındı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan memleketi Edremit'e gelmek üzere otobüse bindiği belirtilen Akın Duru için bugün öğle namazının ardından Eğilmez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Akın Duru, Edremit Kabristanlığı'na defnedildi. Aynı kazada hayatını kaybeden Nurten Eruçar'ın cenazesi de Burhaniye ilçesi Hacı Enver Gencer Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kocaeli'nde ailesinin yanında yaklaşık 1,5 ay kalan Eruçar'ın, memleketi Burhaniye'ye dönmek üzere otobüse bindiği öğrenildi.

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