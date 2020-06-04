Balıkesir'deki spor tesisleri açılıyor

Balıkesir'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait spor tesisleri normalleşme süreci alınan kararlar gereği sporcuların hizmetine açılıyor.



Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan başkanlığında; Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve şube müdürlerin katıldığı video konferans gerçekleştirildi. Toplantıda normalleşme sürecindeki spor tesislerimizde yapılacak çalışmalar ve tedbirler değerlendirildi.



Türkiye'de korona virüs sürecinde Mart ayında spor tesislerinde çalışmalara ara verilmişti. Ancak normalleşme sürecinde alınan yeni kararlarla spor tesisleri kademeli olarak kapılarını tekrar açıyor. Korona virüs normalleşme sürecinde spor tesisleri kapılarını açarken Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı tesislerde de sporcular aylar sonra ilk kez antrenmanlarına kontrollü olarak başlıyor. Temas gerektirmeyen ve daha çok bireysel branşlarda başlatılan çalışmalar antrenörler eşliğinde yapılabilecek.



18 yaş altı sporcular izin verilen günde tesislerde spor yapabilecek



Tesisler de "Maske, Mesafe, Temizlik" şartlarıyla korona virüse karşı sıkı önlemler alındı. Öncelikli olarak Olimpik, paralimpik ve lisanslı sporcular için belirli periyotlarla tesislerimizden faydalanabilecek. Bu kapsamda 18 yaş altı olan sporcuların İçişleri Bakanlığı tarafından izin verilen gün ve saatlerde spor yapacakları, 18 yaş üstü sporcuların belirlenen zamanlarda kademeli olarak tesisleri kullanılabilecek.



Tesis girişlerinde dezenfektan bulundurularak, sporcularımızın elektronik ateş ölçümü yapılacak. Antrenörlerin ve tesis çalışanların maske takması, sporcuların da antrenman anı hariç maskelerini takmaları, antrenör sporcu ve tesis çalışanları arasındaki en az 2 metre olarak fiziksel mesafenin korunması sağlanacak.



Müdür Arıcıoğlu, "Spor tesislerimizi sıkı bir şekilde denetleyeceğiz"



1 Haziran'da yeniden tesisleri kademeli olarak hizmete açtıklarını belirten İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, "Bu süreçte özel spor tesisleri sıkı bir şekilde denetlenerek, uyulması gereken kurallara riayet edilip edilmediği yönünden incelenecek. Gençlerimizle, sporcularımızla enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden yeni normalleşme sürecinde de çalışmaya devam edeceğiz. Pandemi sürecinde tesislerimizi kullanamayan sporcularımız evlerinde yaptıkları online antrenmanlarla çalışmalarını gerçekleştirdi. Antrenörlerimiz eşliğinde online eğitimler bir süre daha devam edecek. 18 yaş altı çocuk ve gençlerimiz için ise, sokağa çıkmalarına izin verilen Çarşamba ve Cuma günleri 14.00 ve 20.00 saatleri arasında özel alanlarda farklı etkinlikler gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - BALIKESİR