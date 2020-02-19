Balıkesir'deki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'deki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'deki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

59 dakika önce

Balıkesir'de suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Balıkesir'de suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçeleri ile Bursa'nın Karacabey ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, yağma, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.K, Ö.K, D.G, D.K, B.K, E.K ve N.K çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi. Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla salıverilirken, bir şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

14 Şubat'ta, Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçeleri ile Bursa'nın Karacabey ilçesinde 12 şüphelinin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, yağma, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlediği operasyonda 11 zanlıyı gözaltına almıştı.

Balıkesir'deki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı

Balıkesir, Bandırma, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alt komşusunu evine çağırıp başından vurarak öldürdü
Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı İstanbul'da 2,5 milyon lira değerinde far çalan çete çökertildi 6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 03:25:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'deki suç örgütüne yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]