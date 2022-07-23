Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu

23.07.2022 11:22
Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, ardından batan teknede kaybolan iki kişiden biri olan Hasan Hüseyin Işıktaş'ın cansız bedeninin Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında bulunduğu bildirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, ardından batan teknede kaybolan iki kişiden biri olan Hasan Hüseyin Işıktaş'ın cansız bedeninin Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında bulunduğu bildirildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 19 Temmuz'da bir fiber tekneyle Akçay 2'nci Köprü mevkisinden denize açılan ancak daha sonra teknenin motor arızası yapması üzerine sürüklenmeye başlayarak batması neticesinde denizde kaybolan iki vatandaştan Hasan Hüseyin Işıktaş'ın (21) cansız bedeninin denizden ve havadan aralıksız yapılan arama çalışmaları sonucunda bugün saat 09.00'da Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kayalar köyü açıklarında bulunduğu kaydedildi.

Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay, fiber tekneyle 19 Temmuz'da Akçay 2'nci Köprü mevkisinden denize açılarak yüzer şamandıraya bağlı "Never Say Never" isimli tekneye ulaşmış, gece sahile dönmek isteyen Yeniçeri, Işıktaş ile Onay'ın bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye ve batmaya başlamıştı. Onay, özel tekneyle gelen vatandaşlar tarafından kurtarılmış fakat Yeniçeri ve Işıktaş'a ulaşılamamıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arama çalışması başlatmıştı.

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Edremit Körfezi'nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarında 4'üncü gününde devam ediyor Edremit Körfezi'nde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarında 4'üncü gününde devam ediyor Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Balıkesir'de teknenin batması sonucu kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: AA

Çanakkale, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Balıkesir'deki tekne kazasında kaybolan iki kişiden birinin cesedi bulundu - Son Dakika
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