Balıkesir'deki toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemi - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince, Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Balıkesir Toplu Taşıma AŞ (BTT) araçlarında temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarını sürdürülüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yaş grubunun bir arada olduğu vatandaşların hijyenik bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla belediye otobüslerini düzenli olarak dezenfekte eden BTT ekipleri, rutin olarak her gece tek tek yapılan temizlik çalışmalarının yanı sıra koronavirüs ve diğer virüslere karşı ilaçlama ve antibakteriyel dezenfekte gerçekleştiriyor.

İç mekanda hemen her yolcunun temas ettiği alanlar, özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı şekilde dezenfekte ediliyor. Her gün binlerce vatandaşın kullandığı araçlarda; mikrop, bakteri ve virüslerin barınarak hastalık yaymasına izin verilmiyor.

Toplum sağlığı açısından vatandaşların ertesi güne sağlıklı bir şekilde araçları kullanabilmeleri için bütün gece çalışmalarına devam ediyor. İnsan sağlığına zarar vermeyen dezenfeksiyon ürünleriyle dezenfekte edilen araçlarla vatandaşların güvenle konforlu ve hijyenik bir şekilde seyahat etmeleri sağlanıyor.