Balıkesir'deki toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe denetimi - Son Dakika

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Balıkesir'deki toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe denetimi
6 saat önce
Balıkesir'de, polis ekiplerince toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kontrolü yapıldı.
Balıkesir'de, polis ekiplerince toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kontrolü yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetimlerde bulundu.
Kentteki otobüs ve minibüslerde yolcuların sosyal mesafeleri kontrol edildi.
Ekipler, sürücülere koltuk sayısının yarısı kadar yolcu almaları, yolculara da çapraz oturmaları gerektiğini hatırlattı.
Polis ekipleri ayrıca, tedbirler kapsamında araçları durdurarak sürücülerin ve yolcuların vücut ısısını ölçtü.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 03:24 Kaynak: AA
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