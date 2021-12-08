Balıkesir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobil sürücüleriyle araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Son Dakika: Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 77, motorine ise 31 kuruş zam geldi