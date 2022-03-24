Son dakika! BALIKESİR - Ukraynalı anne, savaş nedeniyle Vinnıtsya'dan dönemeyen kızına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! BALIKESİR - Ukraynalı anne, savaş nedeniyle Vinnıtsya'dan dönemeyen kızına kavuştu

24.03.2022 11:19

Son dakika haber... Balıkesir'in Edremit ilçesinden anneannesini ziyaret etmek için gittiği Ukrayna'dan savaş başladığı için dönemeyen genç kız, annesinin yardım çağrısının ardından Türkiye'ye getirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinden anneannesini ziyaret etmek için gittiği Ukrayna'dan savaş başladığı için dönemeyen genç kız, annesinin yardım çağrısının ardından Türkiye'ye getirildi.

Türk vatandaşı Semih İç ile evlenerek 2010 yılında Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'ne yerleşen Ukraynalı Alla İç (38), oturma izni aldıktan sonra kendisi ve önceki evliliğinden olan 15 yaşındaki kızı Anastasiia İç için vatandaşlık başvurusunda da bulundu.

Edremit Ülkü- Muharrem Ertaş Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Anastasiia, felçli olan anneannesi Svitlana Gütsaliük'ü (62) görmek için Ukrayna'nın Vinnıtsya kentine bağlı Gaysın ilçesi Mıhaylivka köyüne gitti ancak savaş başlayınca annesinin yanına dönemedi.

Kızının giysisini koklayıp fotoğrafına sarılan, gözyaşı dökerek ona bir an önce kavuşmak istediğini söyleyen annenin yardım çağrısı üzerine Türk makamlarınca çalışma başlatıldı.

Durumun Dışişleri Bakanlığına bildirilmesi ile köyden alınan Anastasiia, Romanya üzerinden Türkiye'ye ulaştırıldı. Anastasiia, annesine ve küçük kardeşi Mira'ya sarılarak hasret giderdi.

"Kızım için psikolojik destek düşünüyoruz"

Anne Alla İç, AA muhabirine, kızına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kızıyla İstanbul'da buluştuklarını ifade eden İç, "Artık onu hiçbir yere yalnız göndermeyeceğim. Anca beraber kanca beraber gideceğiz." dedi.

İç, kızını gördüğünde çok ağladığını, eşinin İstanbul'daki kız kardeşinde birkaç saat misafir olduktan sonra Edremit'e geldiklerini aktardı.

Kızının iki aydır derslerinden uzak olduğunu ve eksiklerini kapatıp başarılı olacağına inandığını anlatan İç, şöyle konuştu:

" Odessa'daki bir akrabamız da köydeki annemin yanına gitmiş, onun yanında bir süre yaşayacaklar ve bu sayede annem de yalnız kalmayacak. Onunla da her gün görüşüyorum, durumu iyi. Kızım için psikolojik destek düşünüyoruz çünkü yaşadıkları onun yaşına uygun şeyler değildi. İnşallah okula gidecek, okuyacak, güzel bir mesleği olacak."

"Yol neredeyse 30 saat sürdü"

Anastasiia İç ise anneannesinden savaşın çıktığını duyunca büyük panik yaşadığını anlattı.

Köyde anneannesinin yanında sadece kendisinin bulunduğunu aktaran Anastasiia, şu ifadeleri kullandı:

"Annemin yardım isteğinin Dışişleri Bakanlığına bildirilmesi üzerine bana Vinnıtsya'da lojistik işi yapan Ayhan Bey yardımcı oldu, geldiler, beni aldılar. Beni yemek yedirmeye götürdü. Bunun için ona çok teşekkür ediyorum. Daha sonra beni bir yurda yerleştirdi. Orada da bir aile vardı. Savaşın yoğun yaşandığı Mariupol'den kaçmışlardı. Onlarla konuştum, onların da bir çocuğu vardı. Bana Mariupol'den video ve fotoğraflar gösterdiler, dehşet içinde kaldım. Gerçekten çok fenalaştım, orada çok korktum. Çok şükür ben o tür şeyleri görmedim. Ondan sonra otobüse bindik. Romanya'ya doğru ilerledik. Romanya sınırında 2-3 saat bekledik. Sonra oradan Bulgaristan'a doğru gittik. Bulgaristan'dan sonra Türkiye'ye geldik. Yol neredeyse 30 saat sürdü. Otobüs yaklaştı, annemi gördüm, hemen eşyalarımı topladım. Çok mutluydum, otobüsün kapıları açıldığı an hemen annemin yanına fırladım, ona çok sarıldım. Orada ağladık, mutluydum, kendimi çok şanslı hissettim. Annemden ilk defa bu kadar ayrı kaldım ama sağ olsun hep yanımda oldu."

Son dakika! BALIKESİR - Ukraynalı anne, savaş nedeniyle Vinnıtsya'dan dönemeyen kızına kavuştu
Son dakika! BALIKESİR - Ukraynalı anne, savaş nedeniyle Vinnıtsya'dan dönemeyen kızına kavuştu
Son dakika! BALIKESİR - Ukraynalı anne, savaş nedeniyle Vinnıtsya'dan dönemeyen kızına kavuştu
Son dakika! BALIKESİR - Ukraynalı anne, savaş nedeniyle Vinnıtsya'dan dönemeyen kızına kavuştu
Son dakika! BALIKESİR - Ukraynalı anne, savaş nedeniyle Vinnıtsya'dan dönemeyen kızına kavuştu
Son dakika! BALIKESİR - Ukraynalı anne, savaş nedeniyle Vinnıtsya'dan dönemeyen kızına kavuştu
Son dakika! BALIKESİR - Ukraynalı anne, savaş nedeniyle Vinnıtsya'dan dönemeyen kızına kavuştu
Son dakika! BALIKESİR - Ukraynalı anne, savaş nedeniyle Vinnıtsya'dan dönemeyen kızına kavuştu

YORUMLAR
500
Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı kürekçiler Köyceğiz'de misafir ediliyor Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı kürekçiler Köyceğiz'de misafir ediliyor Son dakika haber | Kızını öldürmekle suçlanan anne için rapor beklenecek Son dakika haber | Kızını öldürmekle suçlanan anne için rapor beklenecek

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! BALIKESİR - Ukraynalı anne, savaş nedeniyle Vinnıtsya'dan dönemeyen kızına kavuştu - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Survivor All Star'a bir yarışmacı daha veda etti!
11:55 Sevgili şiddeti bir can daha aldı! Doğum gününü kutladığı kız arkadaşını iple boğarak öldürdü
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
11:22 Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
11:08 Lokanta işletmecisi Ömer Ercan: 150 liraya et alıp 30 liraya satamıyoruz, o yüzden et döneri menüden kaldırdık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 12:17:54. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! BALIKESİR - Ukraynalı anne, savaş nedeniyle Vinnıtsya'dan dönemeyen kızına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement