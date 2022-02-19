Balıkesir'deki üst geçide şehidin ismi verildi - Son Dakika

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/ YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya'nın adı Balıkesir'de ????görev yaptığı kurumun önündeki yaya üst geçidinde yaşatılacak.

Şehidin adı Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla, görev yaptığı DSİ Bölge Müdürlüğü önünde bulunan üst geçide verildi.

DSİ 25. Bölge Müdürlüğünde 2006 yılında işe başlayan, 2018'den itibaren kadrolu ekskavatör operatörlüğü yapan 2 çocuk babası Cihan Gökkaya (37), ekim ayından bu yana görevli olduğu Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit düşmüştü.