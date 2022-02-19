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Balıkesir'deki üst geçide şehidin ismi verildi - Son Dakika

Balıkesir'deki üst geçide şehidin ismi verildi

19.02.2022 12:55
Balıkesir'deki üst geçide şehidin ismi verildi

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya'nın adı Balıkesir'de ????görev yaptığı kurumun önündeki yaya üst geçidinde yaşatılacak.

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/ YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit olan DSİ personeli Cihan Gökkaya'nın adı Balıkesir'de ????görev yaptığı kurumun önündeki yaya üst geçidinde yaşatılacak.

Şehidin adı Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla, görev yaptığı DSİ Bölge Müdürlüğü önünde bulunan üst geçide verildi.

DSİ 25. Bölge Müdürlüğünde 2006 yılında işe başlayan, 2018'den itibaren kadrolu ekskavatör operatörlüğü yapan 2 çocuk babası Cihan Gökkaya (37), ekim ayından bu yana görevli olduğu Suriye'nin Rasulayn ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin havan saldırısında şehit düşmüştü.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'deki üst geçide şehidin ismi verildi - Son Dakika


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