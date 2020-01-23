Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin yapıldığı belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1,5 gram esrar, yarım gram bonzai, 32 uyuşturucu hap ile 4,62 gram metamfetamin ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Diğer 4 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:04 Kaynak: AA
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