Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin yapıldığı belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1,5 gram esrar, yarım gram bonzai, 32 uyuşturucu hap ile 4,62 gram metamfetamin ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Diğer 4 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.