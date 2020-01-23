Son Dakika › Güncel › Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:04 Kaynak: AA
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin yapıldığı belirlenen 5 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1,5 gram esrar, yarım gram bonzai, 32 uyuşturucu hap ile 4,62 gram metamfetamin ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı. Diğer 4 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika Son dakika: FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Yusuf Bekmezci tutuklandı Toptan gıda mağazasında kaçak cinsel uyarıcı hap ele geçirildi Gaziantep'te 710 polis ve helikopterle ''Torbacı'' operasyonu yapıldı Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı