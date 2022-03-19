Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde ikamet eden 3 zanlının evlerine kurdukları düzenlekle kenevir bitkisi yetiştirdiği, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon yapan ekipler, uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.