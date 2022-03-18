Son dakika: BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

18.03.2022 19:26

Son dakika haberler: Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert (34) ile D.T. (35), E.Y. (24), Ş.T. (41), S.Y. (42), A.K. (38), Ü.K. (29), T.K. (37), B.E. (44) ve M.B. (32) emniyetteki işlemlerinin ardından Edremit Adliye Sarayına sevk edildi.

Aralarında 2013 yılında yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in de bulunduğu zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, Balıkesir'den Edremit ilçesine gelmek için kiraladıkları taksinin şoförü M.B. serbest bırakıldı.

Olay -

Bir ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve Edremit Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 16 Mart'ta operasyon düzenlemiş, şüphelilere ait olduğu belirlenen araçlarda yapılan aramada, farklı bölmelere gizlenmiş 1 kilo 237 gram metamfetamin ele geçirilmişti.

Son dakika: BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Son dakika: BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Son dakika: BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Son dakika: BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:36 Çene ve yüz nakli olan Recep Sert, uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! Tutuklama kararı çıktı
19:25 Putin halkın karşısına geçerek savaşın nedeni açıkladı: Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması operasyonların hedefidir
19:08 Kuntz, genç yeteneklere şans verdi! A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu netleşti
19:02 İşin aslı başkaymış! Şiddet gören uzman çavuşmuş
18:59 İtalya Milli Takımı'nın aday kadrosunda sürpriz isimler yer aldı! Adana Demirspor'un oyuncusu Balotelli ise kadroda yok
18:53 İstanbul Valisi yarın için uyardı: Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım
18:34 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücrete "Pahalı mı?" diye sordu, kabalık aynı yanıtı verdi
18:30 Merih Demiral haftanın oyuncusu seçildi! Barcelonalı Pedri bile gerisinde kaldı
17:48 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Köprü orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsü unvanına sahip oldu
17:30 İbrenin Şenol Güneş'e dönmesi Beşiktaş yönetimini karıştırdı! İstifaya hazırlanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 19:45:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: BALIKESİR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement