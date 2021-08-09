Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden 4 kişi Kocaeli ve Sakarya'da defnedildi - Son Dakika

Balıkesir'deki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden 4 kişi, Kocaeli ve Sakarya'da toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Ahmet ve Nilay Işıklar çiftinin cenazeleri, yakınları tarafından Kent Mezarlığı morgundan alınarak Fevziye Camisi'ne getirildi.

Çiftin oğlu Emircan Işıklar (21) ile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Işıklar çiftinin cenazeleri, kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, çiftin yakınları ve vatandaşlar katıldı.???????

Emekli öğretmen, tatil için kızıyla Ayvalık'a gidiyordu

Otobüs kazasında hayatını kaybeden 66 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Yağlıdere'nin cenazesi ise İzmit ilçesinde Kent Camisi'nde kılınan namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yağlıdere'nin, Kırklareli'nde öğretmen olan kızı Merve Yağlıdere (22) ile tatil için Balıkesir'in Ayvalık ilçesine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kazada yaralanan Merve Yağlıdere'nin tedavisinin İzmit Seka Devlet Hastanesinde sürdüğü öğrenildi.

Şennur Tokur, Sakarya'da toprağa verildi

Balıkesir'deki kazada yaşamını yitiren Şennur Tokur'un (49) cenazesi, Adapazarı ilçesi Süleymanbey Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü.

Burada taziyeleri kabul eden Tokur'un yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

Tokur'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene, aynı kazada yaralanan Tokur'un kızı Sudenur Arıca ile ailesi, yakınları, iş arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halinde Zonguldak- İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, dün kontrolden çıkarak devrilmiş, 15 kişi yaşamını yitirmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.