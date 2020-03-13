Balıkesir'deki zeytin üreticisine fidan desteği verildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Balıkesir'deki zeytin üreticisine fidan desteği verildi - Son Dakika Ekonomi

Balıkesir'deki zeytin üreticisine fidan desteği verildi

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir zeytin yağı firması, çiftçilere 15 bin fidan dağıttı.

Balıkesir'deki zeytin üreticisine fidan desteği verildi, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir zeytin yağı firması, çiftçilere 15 bin fidan dağıttı.

Ayvalık Ziraat Odası'nın da talebiyle fabrikanın bahçesinde düzenlenen zeytin ağacı fidanı yardımına çiftçiler yoğun ilgi gösterdi.

Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, törende yaptığı konuşmada, "Ayvalık tipi" zeytininin lezzetinin bozulmamasına ve korunmasına yönelik kampanya başlattıklarını belirterek, firmanın yardımını çok anlamlı bulduklarını kaydetti.

Bugün dağıtılan bu zeytin fidanlarının birkaç yıl sonra Ayvalık ekonomisine büyük katkı sağlayacağını anlatan Baysal, "Dünyanın en kaliteli zeytinyağları Ayvalık'ta. Amacımız bölgedeki zeytin ağacı sayısını artırmak." diye konuştu.

Balıkesir, Ayvalık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sonrası tarihin bilinen en eski dezenfektanlarından olan zeytinyağı sabunu üreticileri siparişlere yetişemiyor
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı

Son Dakika Haberleri
16:26 Benzinde 51 kuruş indirim
16:23 TOBB'dan oda ve borsalara 'virüs' yazısı
16:23 Açık öğretim sınavları ertelendi
16:21 Bakan Dönmez: "EPDK benzin türlerine etanol karıştırılmasına ilişkin yükümlülüğü 3 ay askıya aldı"
16:20 Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Sanayi üretim endeksi Ocak'ta yıllık yüzde 7,9 artış gösterdi"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 16:29:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'deki zeytin üreticisine fidan desteği verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]