Balıkesir'deki zeytinlik yangınına havadan müdahale edildi - Son Dakika
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Balıkesir'deki zeytinlik yangınına havadan müdahale edildi

04.06.2022 17:53
Balıkesir'deki zeytinlik yangınına havadan müdahale edildi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde sarp zeytinlik arazide çıkan yangına iki helikopter ile havadan ve karadan yer ekipleri tarafından müdahale edildi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde sarp zeytinlik arazide çıkan yangına iki helikopter ile havadan ve karadan yer ekipleri tarafından müdahale edildi. Şiddetli rüzgara rağmen Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gömeç ilçesi Kuyualan mevkiinde yol olmayan ve sarp bir zeytinlik arazide yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yanına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı iki helikopter ile havadan, bir su tankeri ve iki arazöz ile karadan müdahale edildi. Orman ekiplerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de su takviyesinde bulundu. İlk yangının Karadağ Orman Yangın Gözetleme kulesi tarafından tespit edildiği ve dakikalar içinde müdahale edildiği öğrenildi. Yangında yaklaşık 1 hektarlık bir zeytinlik alanda zarar meydana geldi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede ekipler soğutma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - BALIKESİR

YORUMLAR
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Otomobil yangında hurdaya döndü Otomobil yangında hurdaya döndü İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ İNŞAAT HALİNDEKİ APARTMANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'deki zeytinlik yangınına havadan müdahale edildi - Son Dakika

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