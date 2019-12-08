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Balıkesir Demokrat Parti'de Işın Gümüşyay il başkanı oldu
6 saat önce
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da katıldığı il kongresinde Işın Gümüşyay 70 oy alarak il başkanlığına seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:53 Kaynak: İHA
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da katıldığı il kongresinde Işın Gümüşyay 70 oy alarak il başkanlığına seçildi.
Demokrat Parti Balıkesir İl Kongresi'nde mevcut başkan Tamer Alver, Işın Gümüşyay ve eski il başkanlarından Erol Taşkesen'in listeleri yarıştı. 146 delegenin oy kullandığı kongrede 70 oy alan Işın Gümüşyay yeni il başkanı olurken, Tamer Alver 55, Erol Taşkesen de 21 oy aldı. - BALIKESİR
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