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Balıkesir Demokrat Parti'de Işın Gümüşyay il başkanı oldu

6 saat önce

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da katıldığı il kongresinde Işın Gümüşyay 70 oy alarak il başkanlığına seçildi.

Balıkesir Demokrat Parti'de Işın Gümüşyay il başkanı oldu, System.String[]

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın da katıldığı il kongresinde Işın Gümüşyay 70 oy alarak il başkanlığına seçildi.


Demokrat Parti Balıkesir İl Kongresi'nde mevcut başkan Tamer Alver, Işın Gümüşyay ve eski il başkanlarından Erol Taşkesen'in listeleri yarıştı. 146 delegenin oy kullandığı kongrede 70 oy alan Işın Gümüşyay yeni il başkanı olurken, Tamer Alver 55, Erol Taşkesen de 21 oy aldı. - BALIKESİR

Demokrat Parti, Gültekin Uysal, Balıkesir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:53 Kaynak: İHA
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