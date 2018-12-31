Son Dakika Haberleri: Balıkesir'den Firar Eden Hükümlü Eskişehir'de Yakalandı

Balıkesir'den Firar Eden Hükümlü Eskişehir'de Yakalandı

17 dakika önce

Balıkesir'de cezaevinden firar eden hükümlü Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Balıkesir'den Firar Eden Hükümlü Eskişehir'de Yakalandı, System.String[]
Balıkesir'de cezaevinden firar eden hükümlü Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, tren garı çevresinde hareketlerinden şüphelendiği şahsı takibe aldı. Polis ekiplerini fark edip kaçmaya başlayan şüpheli Zafer A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ele geçirilirken, Balıkesir'de bulunan bir cezaevinden firar ederek Eskişehir'de saklandığı anlaşıldı. Yakalanan Zafer A.'nın 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilirken, emniyetteki ifadesinin ardından Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:10 Kaynak: İHA

Balıkesir, Eskişehir, 3. Sayfa
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