Balıkesir'den İdlib'e 8 tır insani yardım gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'den İdlib'e 8 tır insani yardım gitti - Son Dakika

Balıkesir'den İdlib'e 8 tır insani yardım gitti

7 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 8 tır insani yardım gönderildi.

Balıkesir'den İdlib'e 8 tır insani yardım gitti, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 8 tır insani yardım gönderildi.

AFAD, Türk Kızılayı Bandırma Şubesi, Bandırma Müftülüğü, Hüdayi Vakfı ve İHH destekleriyle temin edilen bebek maması, kömür, çadır, soba, branda, temizlik, un ve giyecek malzemelerinden oluşan yardım için Bandırma Küçük Sanayi Sitesi'nde tören düzenlendi.

Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan uğurlama töreninde konuşan Bandırma Müftüsü Hamdi Gevher, İdlib'de insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Konuşmanın ardından yardım malzemelerinin yüklendiği 8 tır dualarla uğurlandı.

Balıkesir, Bandırma, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:52 Kaynak: AA
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